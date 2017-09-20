怨民進黨無人安慰她 張花冠自嘲「政治喜憨兒」

嘉義縣長張花冠今天傍晚上廣播節目時談到陳明文摟肩事件，表示民進黨內沒有人安慰她。（記者黃耀徵攝）

2017-09-20 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠今提吿前縣長、民進黨立委陳明文性騷擾，2人的爭端越演越烈，張花冠今天傍晚上廣播節目時提到此事，透露當天陳明文和她說了「不好聽的話」，讓她心生恐懼，並抱怨民進黨內沒有人安慰她。張花冠也自嘲，她不像政治人物，比較像「政治喜憨兒」。

張花冠今天傍晚上廣播節目《POP大國民》，接受主持人蔡詩萍訪問，還原「摟肩事件」的過程，她表示，其實和陳明文已經有一段時間沒有講話，就連太平雲梯遊客中心啟用儀式時，陳明文連和她握手都不願意，結果13日晚間舉行的嘉義縣民雄大士爺文化祭升天儀式，陳明文卻突然摟她。

張花冠表示，從她下車到上台，陳明文一路摟肩至少10-20分鐘，這讓她感到非常不舒服、不受尊重，一路上陳明文和她說了「不好聽的話」，即使她和陳明文說手拿開，但陳明文就是不放手。

至於談話內容為何？張花冠則說，那件事原本和她沒關係，但陳明文把帳算在她身上，讓她心裡有畏懼的感覺。張花冠還透露，陳明文有找人帶話給她，都是不好聽的話。

蔡詩萍提到，民進黨內都沒有人出來說話？當和事佬嗎？張花冠則說，她微不足道到沒有人來給她安慰，秘書長和主席都沒有人來和她講話。

張花冠還說，陳明文是當紅炸子雞，而她不知分寸，縣長是芝麻綠豆小官，她從政到現在，覺得自己不像政治人物，比較像「政治喜憨兒」。