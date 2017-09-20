競選國民黨屏東縣黨部主委 廖婉汝1號、張榮南2號

2017-09-20 18:46

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部辦理主委直選，今天上午舉行抽籤，現任主委廖婉汝抽中1號，副主委張榮南抽中2號，10月15日上午8時至下午4點進行選舉投票。

依照國民黨中央公告的選舉作業規定，登記參選縣黨部主委者需繳交選務作業費30萬元和保證金60萬元，作業費不退費，未當選者退還保證金。

屏東縣黨部今天上午由選監小組進行公開抽籤，廖婉汝、張榮南均未到場，由選監小組代抽，抽籤結果，廖婉汝抽中1號，張榮南抽中2號，9月25日到27日將在屏東縣黨部及6個區黨部公開閱覽選舉人名冊。