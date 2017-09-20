縣市幸福指數調查 澎湖蟬聯第2名

澎湖縣今年蟬聯幸福城市第2名，縣長陳光復〈左2〉前往台北領獎。（澎湖縣政府提供）

2017-09-20 18:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2017縣市幸福指數大調查，澎湖縣蟬聯幸福指數總排行第2名，連續4年躋身前3名，縣長陳光復專程前往台北領獎，歸功縣府團隊努力建立完善社會福利政策，成立26個社區關懷據點，並提供75歲以上獨居長者送餐服務。

由南山人壽與《經濟日報》合辦的「縣市幸福指數」深入分析縣市「主觀幸福感」與「客觀幸福力」表現，訪問全國22縣市2萬2467位民眾對居住條件、家庭經濟、工作狀況、親友支持、教育成就、環境綠化及汙染防制、政府施政、健康狀況、生活現狀、人身安全、工作和生活平衡等11項指標滿意度，今年調查結果揭曉，新竹市拿下冠軍，澎湖縣、花蓮縣分居2、3名。

澎湖縣今年幸福指數60.4分，縣市排名第2名、前年第3名、去年第2名，連續3年獲得前3名。尤其今年主觀幸福感76.3分為全台第2，其中在平均家戶儲蓄比率、個人安全滿意度部分，都是全台第1；家庭經濟、生活現況、環境品質滿意度都在前5名。另外，教育成就一口氣進步10名，拿下第6名，成為進步最多項目。

對於連續蟬聯幸福指數總排行第2名，陳光復表示，澎湖縣老人人口比率達15.1%，老化指數達135.6%，都為全國第4高，且很多長者都是獨居。縣府團隊用心建立完善社會福利政策，普設26處社區照顧關懷據點，並辦理18處社區長者共餐服務，75歲以上困苦獨居長者，每日提供送餐服務，減少高齡長者炊食危險及購物不便。