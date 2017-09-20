呂秀蓮「怨」賴清德：最晚來看我 因我是不中用的老人

2017-09-20 17:58

〔記者葉冠妤／新北報導〕行政院長賴清德今下午至新北市林口拜會前副總統呂秀蓮，桃園市長鄭文燦、行政院發言人徐國勇也陪同，一個小時左右的關門會談中，呂秀蓮向賴清德提出「三安」、「三和」建議，要賴揆重視國家、社會與人民的安心與安定，同時著眼兩岸、東亞和平、政黨和解與族群和諧。

呂秀蓮表示，由於東北亞關係緊張，近期引發國際關注，她認為從台灣看北韓好像很遙遠，但是對台灣的威脅卻是越漸逼近，因此今天花比較多時間在此議題上交換意見。

她也提到過去她擔任副總統時期，關懷三安、三和，乍聽八股，但她就一些具體事件給賴參考，相信賴清德任重道遠，一定不負眾望，認真帶給台灣人民三安、三和。

賴清德則表示，呂副總統過去曾為台灣的民主改革坐過黑牢，也曾以副總統身分襄贊陳水扁總統，功在國家，因此他新任行政院長，一定要來請益，而在談話過程中，被呂副總統憂國憂民的心意感動，她既關心國家社會發展，也關心中國與台灣、甚至亞太、世界的和平，對於呂副總統強調的三安、三和將謹記在心，在推動行政院政務時持續發揮。

只不過，呂秀蓮也半開玩笑地說，賴就任後馬不停蹄拜會，親自請教很多人，非常敬老尊賢，「最晚來看我是因為我退休是不中用的老人。」