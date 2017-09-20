警界大地震 藍委指民進黨打臉柯P、破壞慣例

2017-09-20 17:24

〔記者鄭鴻達、蘇芳禾／台北報導〕內政部大幅調動警界高層人事。對此，國民黨立委曾銘宗認為，這次打破慣例，且有打臉台北市長柯文哲意味；時代力量立委林昶佐則認為，這次台北市警局等調動未依慣例，內政部應說明；親民黨立委陳怡潔強調，這反映政府高層不滿長期陳抗處理不好，且民進黨藉此讓柯吃苦頭，更看出高雄市長陳菊影響力不容小覷。

內政部長葉俊榮昨宣布警政高層人事異動，包含高雄市警察局長陳家欽調任警政署長、台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，雖然葉俊榮坦承調動與世界大學運動會開幕式維安疏失有關，但外界也解讀此是民進黨高層因不滿柯文哲而做出的人事命令。

立法院國民黨團副書記長曾銘宗認為，過去從未有高雄市警局長直升署長的案例，通常會先到首都，已打破慣例，即使世大運沒處理好，陳家欽升署長、邱豐光調副署長，這樣差太多，很明顯是顏色問題，雖說警政一條鞭，但這某種程度是打臉柯文哲、給柯南看

時代力量黨團幹事長林昶佐指出，警政人事權限雖在內政部，但過去警政調動會與地方首長有默契也是慣例，畢竟台北市警局長與地方首長及市府的互動很密切，若未照慣例調動，是否可能影響市警局與市府的互動及合作，內政部應該說明原因。

親民黨團幹事長陳怡潔認為，閣揆賴清德上任後第一個人事案宛如十級強震，葉俊榮對警政署長陳國恩及邱豐光「明升暗降」，反映政府高層長期不滿陳抗處理不好，且民進黨藉此讓柯文哲「吃排頭、吃苦頭」，兩者競合關係，不只攸關2018地方選舉，也攸關2020總統大選。

陳怡潔也說，此次調動台北、台中、高雄三都市警局長，也隱約可見地方派系鬥爭的影子，雖說葉俊榮是以世大運為由，但可見陳菊影響力不容小覷。