任內兩次警察局長調動 柯P：國民黨比較客氣

2017-09-20 17:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕警界人事昨晚大地震，台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，原缺由台中市警局局長陳嘉昌接任，這也是柯P任內第二次處理警局人事調整。柯文哲今天下午赴市議會施政報告時坦言，過去國民黨是給他幾個人選讓他挑，但這次民進黨是直接告訴他結果，相比之下「國民黨比較客氣」。

柯文哲今天下午赴議會進行施政報告，國民黨市議員秦慧珠要柯P還原昨天與內政部長葉俊榮碰面情形。柯文哲說，昨天施政報告結束後，大約6點30分，內政部長葉俊榮到辦公室找他，聊沒兩句就說要調動人事，當時他回應，「這不恰當啦，如果世大運搞失敗了，今天要有人負責那還有道理，但你們還辦遊行慶功，這樣換人好嗎？」

秦慧珠詢問柯P，在任內碰到兩次警察局長調整，但馬英九政府與蔡英文政府做法有何不同？柯P說，自己剛上任時，當時警政署長王卓鈞說要來見他，他回說不用那麼客氣，最後是自己跑去警政署，結果王卓鈞給他兩個人選讓他抉擇，但他一看這兩人都太老了，再過兩年就要退休，詢問王卓鈞，「有沒有可以做滿四年的可以給我？」最後才挑上邱豐光。

如今邱豐光火速遭撤換，柯文哲坦言「天不從人願」，但當時這項人事其實也不是他選的。對比這次內政部做法，柯P直言「國民黨比較客氣」，但他認為這種事情以後應該建立制度，未來都照制度走會比較好。