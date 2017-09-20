臉書諷林佳龍是陳世美 新北官員判4月、緩刑2年確定

2017-09-20 16:50

〔記者項程鎮／台北報導〕現任新北市工務局副局長吳世瑋，3年前擔任前台中市長胡志強時代的建設局長時，於市長選舉期間在臉書分享文章抹黑現任市長林佳龍是「陳世美」，最高法院依違反選舉罷免法判處吳男4月徒刑、可易科罰金，褫奪公權1年，由於吳已登報道歉，獲宣告緩刑2年定讞。

判決指出，吳世瑋為了幫助胡志強連任，選前8天在臉書分享知名女作家吳淡如的文章「自古才子難相處」一文，不實污衊林佳龍，吳世瑋去年11月20日登報道歉，澄清發文內容與林及其家人無關，為網路有心人士竄改造成誤會，呼籲不要再言傳、轉貼或散布文章。

林佳龍指出，吳淡如「做個好命女」一書中的「自古才子難相處」原始文章，文中無一字一句提到林佳龍市長，且吳淡如更曾發表標題為「對號入座的可怕」公開澄清該文並非指涉林市長，但吳世瑋「分享」給網友的文章，塑造林佳龍為忘恩負義「現代版陳世美」的負面形象，足以毀損林佳龍的名譽。

最高法院認為，吳世瑋分享本案文章前，有可查證的管道，卻完全未查證，就散布文章，故意傳播不時訊息使人不當選，吳事後雖辯稱，誤信相關文章是真的才散布，相關辯詞不足採信，因此維持二審見解，但考量吳已和林和解並登報道歉，因此宣告緩刑2年。