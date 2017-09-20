大里空污最嚴重？ 洪慈庸：未曾引用相關數據

市議員議員蘇柏興（右四）抗議大里空污最嚴重。（記者黃鐘山攝）

2017-09-20 16:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市藍營議員今天在市議會表示，「台灣健康空氣行動聯盟」以前支持立委洪慈庸競選時，批評台中空污嚴重，但市府卻說該聯盟的空污數據是造謠，嘲諷市府新聞局長卓冠廷是為了老闆打臉老婆；洪慈庸回應，未曾引用相關數據。

市議員議員蘇柏興說，台中火力發電廠火力全開，近來網傳大里空氣全國最髒，導致台中肺腺癌罹患率為全國最高，並用「台灣健康空氣行動聯盟」空氣品質統計數字加以引證，卓冠廷則出面闢謠，直指空污數據錯誤過時。

他又說，該聯盟年前挺洪慈庸競選立委，市長林佳龍是競選總部主委，當時還合開「顧健康，反空污」記者會，大力主張降低火力發電廠燃媒，市府現在卻翻臉指該聯盟的空污數據錯誤，要叫市民相信誰？

市議員議員張廖乃綸、李中也說，卓冠廷的老婆是立委洪慈庸，卓冠廷為了麵包，打臉老婆洪慈庸，到底麵包重要還是愛情重要？提醒卓不要為了老闆打臉老婆。

市長林佳龍表示，社會運動有時會為了引起討論，而在特定時間加強宣傳特定資訊，市府則須避免民眾緊張，以精準的科學方法、負責任的態度，瞭解空污變化，並依此使用正確的方法改善。

洪慈庸則說，她與市府、大眾都非常關心台中的空氣品質，因此希望由中央、市府與民間團體一同努力改善，她熟識該聯盟發起人葉光芃醫師，她未曾引用相關數據，針對大里空氣品質發言。