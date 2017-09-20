中市BRT機電標仲裁 藍綠議員互批

2017-09-20 16:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市BRT機電標仲裁案出爐，藍營議員今天在議會指控市府故意讓BRT系統無法運作，政治凌駕專業，是栽贓嫁禍的大騙局；綠營議員則反控BRT未見行控中心，中國柴油車橫行，6線齊發也無，完全是前朝錯誤政策。

藍營議員楊正中、顏莉敏等人指出，仲裁判斷書所寫的「遲不驗收」、「關閉系統設備」、「放任系統設備損壞」等「故意」行為，致使多項設備不堪使用，等同林佳龍市府「處置不當而折舊損壞」5億元，卻還死鴨子嘴硬，死不認錯。

藍營議員批評，市府能改善而不改善，故意讓BRT系統無法運作加以抹黑，政治凌駕專業，根本是栽贓嫁禍的大騙局，未來廠商恐怕趁勢提民事賠償，台中市民不出這些錢，要由市長林佳龍、交通局長王義川自己出。

綠營議員何文海、曾朝榮、邱素貞等人則反駁說，BRT就是錯誤政策，過去的胡市府當時都說得很好聽，會有優先號誌、行控中心、6線齊發、使用先進的油電車，真正上路後不僅優先號誌、行控中心都沒看到，油電車還變成中國柴油車趴趴走。

綠營議員表示，6線齊發也變成BRT藍線設備無法驗收就試營運，還出現車禍、安全性不足，後來市府將BRT停掉，解決問題，這絕對是當機立斷，市府本來就不該付錢，要幫民眾看守荷包。

王義川強調，交通局要確保廠商所提供的設備確實可用，才讓機電系統進入仲裁，市府會在契約價金範圍5億餘元內，撥付廠商尾款，這不是賠款，也絕對不會追加預算，現正與廠商協商，也不排除進入行政訴訟。

林佳龍表示，努力為市民看緊荷包，將BRT修正為優化公車專用道，持續做BRT只會花更多錢，而且捷運藍線就會因此而不通過，這是把事情良好收尾，是對市民負責任的態度。