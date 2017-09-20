吿陳明文性騷擾 張花冠：蔡英文應該主動關心我

張花冠表示，「主席（總統蔡英文）應該主動關心我。我們兩個人的爭議在陳明文指定接班人，我認為應該有一個平台，有興趣的人都可以進來。」（記者黃耀徵攝）

2017-09-20 15:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕嘉義縣長張花冠今天提吿前縣長陳明文性騷擾，張花冠在民進黨中央黨部受訪表示，「主席（蔡英文）應該主動關心我。我們兩個人的爭議在陳明文指定接班人，我認為應該有一個平台，有興趣的人都可以進來。」

嘉義「兩個太陽」劇碼越演越烈，陳明文在13日晚間嘉義縣民雄大士爺文化祭升天儀式中，攬著嘉義縣長張花冠的肩膀，張花冠今天對陳明文提吿性騷擾。民進黨縣黨部主委林沐惠得知後感到錯愕，他說，尊重張縣長，但這起事件會讓外界看笑話。

張花冠今天出席民進黨中常會時表示，民進黨主張性別平黨的政黨，台灣即使有女性總統，性騷擾和性別歧視是一個普遍問題。

張花冠說，應該利用這機會教育社會大眾，一個女性受到不公平不舒服不被尊重時，應該起來保護自己，這並不困難，她今天以嘉義縣民張花冠身分到警局作筆錄，發生這事情不用請律師，不用找民意代表，只要到派出所做筆錄，很多法律都可以保護受害人。

對於黨內有人說她浪費社會資源，張花冠氣憤說，這句話本身非常沙文！

張花冠說，如果黨尊重的話，主席應該主動關心她。她和陳明文的爭議起因於陳明文指定接班人，她認為，應該有平台，讓有興趣的人都可以進來，遊戲規則很多。至於若總統沒主動關心，是否會透過管道反映？張花冠又說，「我不是要總統來摸頭！」

據透露，上週三中執會，張花冠和陳明文兩人當著主席蔡英文、行政院長賴清德的面又大吵一架，當晚民雄的慶點儀式中，陳明文搭著張花冠的肩膀出席，司儀又拿著麥克風放送，讓在場地方人士還以為兩人大和解，讓張花冠非常不爽。