盼柯成北市史艷文 陳重文：捍衛台北市人事

2017-09-20 15:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市警察局長邱豐光將調任警政署副署長，台北市長柯文哲卻在人事案公佈前30分鐘才接獲通知。柯文哲今到台北市議會進行施政報告，國民黨市議員陳重文提到昨天民進黨市議員王世堅送柯香爐，要他退駕，但他認為柯文哲應該繼續當神，不然台北市就被新任閣揆賴清德「賴神」欺負，柯文哲則顯得有些招架不住地不斷小聲強調自己不是神。

陳重文拿出布袋戲偶「秘雕」，自問自答「你知不知道「秘雕」代表什麼？代表天兵，」隨即拿出另一尊布袋戲偶「雲州大儒俠史豔文」說，史豔文一生為了國家打拚，清清白白正義，希望柯文哲可以化身台北市的雲州大儒俠，意思就是要他站在台北市長的立場，捍衛台北市的人事。

陳重文也不斷質問柯文哲，要不要考慮2020出來選？有沒有考慮？等問題，柯則苦笑回說「不要害我」、「先把市政做好再說，2018會不會中選都不知道」。

由於陳重文去年九月在議會點名「Tony Chen（湯霓陳）」不久後將去職，一語成讖，陳今表示自己應該去擺個陳重文算命攤，提問邱豐光有沒有機會回北市府？柯說有。陳也進一步問，有沒有可能循侯友宜模式，以副市長身份回北市府？柯文哲僅說，不要算命啦，還是把市政做好就好。

市議員應曉薇質問，柯文哲認為邱豐光到底是晉升還是冷凍？柯表示應該是暫時被冷凍。應曉薇贊同表示，過去台北市的警察局長都會當上警政署長，還會當上警大校長，結果只有邱豐光明升暗降，「是在幫市長背黑鍋嗎？」應曉薇也批評柯文哲不懂做人，就算30分鐘前才接獲通知，也應該回電話說「難道邱豐光有比高雄市警察局長差嗎！」希望柯文哲能幫北市府公務人員爭口氣。

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