竹市蟬聯最幸福縣市冠軍 林智堅：好還要更好

2017-09-20 14:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕一份今年度的縣市幸福指數大調查今天出爐，新竹市以幸福指數76.2獲有史以來最高分，並蟬聯最幸福縣市冠軍，市長林智堅說，「他當市長的目標，就是看到民眾滿足的笑容」，未來將持續努力，從與民生活相關的建設著手，藉此回應民眾支持與期待。

這份最新的幸福指數大調查中，新竹市「幸福指數」從69.1分提升至76.2分，蟬聯兩年冠軍，是此次唯一超過70分的縣市，第二名至四名依序為澎湖縣、花蓮縣、台北市。

林智堅說，他上任兩年多，在有限財政預算規模下全力以赴，過去十幾年來竹市缺乏大型公共建設，因此他著手進行與市民生活相關的基礎建設，每週固定請專家、學者召開馬拉松式的「重大建設會報」，擘劃城市發展藍圖，當中央推動「前瞻基礎建設」時，竹市府已做好準備，積極爭取經費。

林智堅說，市府持續規劃短中長期建設，以「大車站計劃」打造全台首座跨站平台，縫合城市發展；而「輕軌計畫」將改善困擾民眾許久的交通問題。

另外，市府也會與竹科管局合作，在公道五路打造「科技廊帶」，希望透過都市計畫、公共建設強化招商能量，讓產業留在竹市，創造更多就業機會。

「好還要更好！」林智堅說，數據只能客觀顯示部分民眾的心情，但他重視每一位民眾的感受，會繼續努力把市政工作做好，讓民眾更有榮譽感，以住在新竹市為榮。