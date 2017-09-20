環評法大修正 目的事業主管機關須解決爭議課題

環評法大修法，規定目的事業主管機關必須解決爭議課題。（記者劉力仁攝）

2017-09-20 14:49

〔記者劉力仁／台北報導〕民國83年公布實施至今的環境影響評估法，將面臨重大變革，未來將仿造美國環評法精神，開發行為之目的事業主管機關（經濟部、交通部、農委會等）必須負起把關責任，將環評書轉送給環保署環評委員會審查前，必須先針對「選址的適宜性」及「可預期開發行為可能引起之爭議課題」協調相關機關妥適處理，不能將所有問題丟給環評委員處理，導致環評委員必須承受環境專業之外的政治壓力，也拖延審查時間。

以2010年引起重大爭議國光石化案為例，開發單位中油選擇大城芳苑溼地興建，目的事業主管機關經濟部對此並未妥善把關即送環評書至環保署，當年環評委員認為此案除了破壞珍貴濕地，鄰近海域還有中華白海豚的保育問題，幾乎一致認為選址不適當，但在重大政策的壓力下，承擔許多環境專業之外的壓力。

此次環評法大修正除了強化目的事業主管機關責任之外，還包括強化政策環評，再透過政策環評引導個案開發；訂定環評委員迴避規範，提升環評公信力；明確環評補正期限，以展延一次為限；環評通過10年未開發，環評失效；主管機關得變更或廢止環評審查結論；修訂環評追蹤監督機制；新增應環評之開發行為；定義環評書件種類；結論分類分為通過環評審查、應進入第二階段環評、認定不應開發、其他經中央主管機關認定者，還有審查結論撤銷，開發許可也失效。

環保署副署長詹順貴表示，為了讓環評更具有公信力，這次環評修法採取最嚴格的規定，譬如訂定環評委員利益迴避條款，環評委員如果為現任或是曾任職於開發單位，必須迴避參與審查及表決，中央部會或是地方政府如果有開發案或BOT案件，環評審查時，官派環評委員也必須迴避；開發單位如果想要展延補件，必須提出合理的說法，獲得環評委員同意之後始能展延；也希望目的事業機關負起責任，妥善把關，避免後續環評爭議不斷，各界又認為環評審查時間太長。