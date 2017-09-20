被小花縣長告性騷擾 陳明文雙手合十倒退嚕

2017-09-20 14:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕嘉義縣長張花冠上週參加大士爺祭時，立委陳明文搭肩靠近她說話，張花冠認為很不舒服，今天提告。張花冠指當天被陳明文摟住，雖然她對陳明文說「不要這樣做，手不要這樣子」，但一直講但一直都沒有停。對此，陳明文今天受訪時突然雙手合十，「嘿嘿嘿」乾笑三聲，「好，謝謝喔」，然後倒退離去。

陳明文今天出席民進黨中常會，會前受訪時就先聲明，只談選對會的事情。選對會上週已經在中執會正式通過縣市長與議員提名條例草案，也會在九月二十四日，一起送到全代會討論，全代會通過後，才會展開2018年選舉佈局。

被問到張花冠今天上午對他提吿性騷擾，陳明文語塞，雙手合十，以「倒退嚕」方式離開，隨即步入中常會的會議室。

張花冠與陳明文曾經是「親密戰友」，陳明文也不諱言，之前就是他欽點張花冠選嘉義縣長，不過地方人士透露，兩人對於接班人問題喬不攏而鬧翻，正式開啟嘉義縣「兩個太陽」的爭端。

地方人士也透露，張花冠一直希望嘉義縣長之後，能爭取入閣，有一說為農委會主委，不過高層不希望入閣者「有案在身」，張花冠認為陳明文沒有機極替她爭取，一怒之下開始在各種場合與陳明文開戰，不過高層不想對於這種以為「會吵有糖吃」的人妥協，態度十分強硬，所以也讓張花冠又叫又跳的事件越演越烈。地方人士說，這樣繼續下去，久了之後，只會造成輿論反感。

但據了解，張花冠最近立捧的嘉義縣副縣長吳芳銘今年才入黨，根本不符合民進黨規定「入黨兩年才有被提名資格。」張花冠上週在中執會希望能夠放寬入黨提名資格，就已經漏了餡。

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