陳歐珀研擬一例一休修正案 加班上限放寬10小時

2017-09-20 14:08

［記者簡惠茹／宜蘭報導］立委陳歐珀提出他的一例一休修正案，主張「加班工時數核實計算」、「加班時數總量勻支」及「特休假處理採雙軌制」，最主要就是勞資雙方增加協調空間，解決現在衝突緊張關係，要凝聚民意提出最完善的版本。

陳歐珀研擬的修正案指出，現行休息日加班工時計算是採「做1給4、做5給8」的方式類推，但是過高的費率形同對雇主懲罰，只能另外聘用臨時工，想加班的勞工淪為看得到吃不到，因此勞基法第24條，應該修正為休息日加班工時，按平日每小時工資加倍發給，加班時數也要核實計算。

勞基法第32條規範，延長工作時間1個月內不能超過46小時，陳歐珀認為，此一規範沒有考慮到各產業可能有淡旺季的區別、缺乏彈性，應修正為雇主經工會或事業單位無公會，經勞資會議同意後，可以與個別勞工以書面約定1季為1期總量勻支使用，上限是138小時；延長工作時間1個月不得超過56小時。

特休假雙軌制則是針對第38條提出修正，原本38條指出，勞工特休假因年度終結或契約終止而未休的日數，雇主應該發給工資，陳歐珀對此則提出雙軌制，認為現行版本只有發給工資的選項，對想累積休假的勞工不公平，因此應修正為雇主應發給工資或經勞工請求後給予累計，並以2年度為限。

陳歐珀表示，由於大家對於一例一休勞基法是否要修正有很多的討論，根據最新的民意調查，有6成民眾反對現行的一例一休，勞資雙方都陸續跟他陳情，認為現行法令阻礙勞資雙方關係與經濟發展，希望可以修正得比較彈性化。

陳歐珀指出，對宜蘭來說，現在的發展經不起衝撞，尤其宜蘭縣在經濟發展比較弱勢，因為勞資雙方在法令上的疑義而有些爭執，這是大家所不樂見的，9月26日早上10點會在宜蘭縣議會召開公聽會，邀請立委蔡易餘、勞動部和專家學者參與。

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