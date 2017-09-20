尋下一個愛因斯坦 科技部4年50億挺年輕學者

2017-09-20 12:36

〔記者吳柏緯／台北報導〕為培養年輕學者，科技部啟動「愛因斯坦計畫」和「哥倫布計畫」兩項年輕學者養成計畫，4年投入50億，盼尋找下一個愛因斯坦與哥倫布！

科技部長陳良基今表示，科技部的研究計畫主持人年齡，大多落在50至64歲之間，反而是40歲以下的人數持續下降，恐造成台灣學術人才的斷層。為了鼓勵年輕學者無後顧之憂的投入研究，因此在前瞻育計畫中編列年輕人才培育計畫，並於今天正式公告。

科技部規劃的年輕選者補助計畫分為兩項，補助對象均為在自然科學、工程、生命科學、人文社會及科學教育等各研究領域的年輕學者。「愛因斯坦培植計畫」補助32歲以下的學者每人每年最高500萬，每年最多50名；「哥倫布計畫」則將年齡上限訂為35歲，每年最多30人，補助經費每人每年最高1000萬。

陳良基說明，根據統計自1901年以來，諾貝爾物理、化學以及生理醫學獎得主的獲獎的研究成果，多在37至41歲產生重大突破，而30歲初頭則是產生重大突破之前的階段，因此科技部也將其視為培植及補助的重要時程。

陳良基表示，希望各大學校長可以利用此項計畫到全球各地尋找優秀年輕學者回國服務。為了讓這些年輕學者心無旁鶩的投入研究，因此將規定一次只執行1個計畫。

此外，過往要申請科技部計畫，必須是已受學研機構聘任。不過為了鼓勵有意返國進入學術研究機構任職，但尚未取得國內學研機構聘任者申請，陳良基說明，這兩項計畫也放寬限制，只要申請者在執行計畫時取得正式聘任就沒資格的問題。

科技部綜規司司長林廣宏表示，兩項計畫從今天開始申請，至11月21日截止。預計明年1月公告徵選結果，並於明年2月開始執行。