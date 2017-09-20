邱豐光被調職 新系立委：是「明降暗降」

民進黨立委許智傑與民進黨發言人張志豪今天接受電台訪問。（圖由「Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供」）

2017-09-20 11:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對世大運維安缺失，昨（19日）警政署長陳國恩、台北巿警局長邱豐光被調職，被外界認為是「明升暗降」，不過與賴清德同屬於民進黨新潮流系的立委許智傑則認為，了解警界制度的人，都知道這很明顯這已經是「明降暗降」，不過，世大運的維安疏失確實要有人負責，他欣賞賴清德做事有魄力，「快刀斬亂麻」。

許智傑與民進黨發言人張志豪今天接受《蔻蔻早餐》訪問，許智傑表示，警界的調動制度很正常，要決定去留是行政院權利，通常會提供3個人選，讓地方首長去勾選，以示尊重，不過許智傑不確定賴清德跟柯文哲是否有此過程。

節目也針對此議題詢問台北市政府發言人劉奕霆，賴清德是否有讓柯文哲選擇台北市政府警察局長人選？

對此，劉奕霆表示，內政部19日在人事命令發佈前30分鐘有通知市長，市長也有表示知悉之意，但柯市長並沒有從府院高層提供的3人名單中，選擇台中市政府警察局長陳嘉昌調任台北市政府警察局長。

而柯文哲之前自稱把中國講稿事先提供給國安會，引發軒然大波，柯文哲19日又在接受質詢時表示，國安會曾派人到市長室拿雙城論壇講稿，地點就在市長室，但總統府發言人林鶴明19日表示，國安會從未事先取得柯文哲赴上海雙城論壇的演講稿，「講稿送審案」變成羅生門。

由於林鶴明是柯文哲前發言人，此舉被外界認為是直接打臉柯文哲。對此，張志豪表示，雙城論壇講稿屬於地方政府權限，既然是兩個城市的交流，地方首長不用過問國安會。至於柯文哲有沒有說謊？張志豪認為，柯文哲的說法不斷變換，誰對誰錯看得很清楚。