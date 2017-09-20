命令發布半小時前才知？邱豐光調職 柯P怨不被尊重

柯文哲事先並未收到徵詢，在人事命令公布前半小時才得知邱豐光調職，今日對此事抱怨，強調自己不被尊重。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-20 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕內政部長葉俊榮昨晚宣布警政高層人事職務調整，警政署長陳國恩接任國安局副局長、北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，被外界認為是「明升暗降」，更直指邱豐光調職是而世大運維安疏失而秋後算帳。不過台北市長柯文哲事先並未收到徵詢，在人事命令公布前半小時才得知邱豐光調職，今日對此事抱怨，強調自己不被尊重。

根據《聯合報》報導，先前台北市警察局長人選異動時，內政部都會禮貌性徵詢柯文哲的意見，但此次邱豐光的調任，柯文哲事前完全沒有收到任何徵詢，直到昨日施政報告備詢結束後，葉俊榮才親自到市府拜會，並選在人事命令公布前半小時，告知邱豐光人事異動。

柯文哲認為，葉俊榮的做法是「告知」，而非「商量」，這作法會讓人覺得「狡兔死、走狗烹」，但葉俊榮則是認為，世大運維安做不好是事實，人事案已確定不會再異動。而柯文哲對於內政部的作法提出質疑，表示世大運的檢討報告、懲處名單都尚未出爐，怎會在此時進行人事異動？據傳今早開晨會時忍不住抱怨此事，表示自己不被尊重。

北市府幕僚指出，柯文哲對於中央的做法確實覺得很不尊重，但柯文哲不會拒絕新的警察局長派任。

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