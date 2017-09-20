台美續簽環保技術合作協定

2017-09-20 11:30

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕台灣環保署李應元署長今天在美國環保署華盛頓總部見證「台美環境保護技術合作協定」第五次續約典禮，由台北駐美國代表處副代表李光章公使及美國在台協會執行理事羅瑞智代表雙方簽署。李應元預定二十日上午與美國環保署署長普魯特（Scott Pruitt）會面。

李應元：美國關切核廢料處理，是好事

李應元是川普總統就任後首位訪問華府的台灣閣員。他日前在「戰略暨國際研究中心」演說後告訴記者，此行希望利用機會要求美國協助台灣處理核廢料。李應元今天在駐美代表處舉行的記者會上表示，他公開做了這樣的表達後，美方相關官員已經安排要和美國能源部探討可能性。美國沒有承諾，但表示關切總是好事。

李應元說，他了解核廢料處理是美國能源部的業務，但這也是跨部會的工作，他對這個問題思考已久，台灣當年是向美國採購的核燃料，美國法律沒有限制核廢料進出口，核廢料不只是環境和健康問題，也是國安問題，美國做為世界核能技術最先進的國家應協助全球來解決，因為核廢料在政治上非常難處理。

李應元說，他有點「撈過界」，事後還打電話回台灣給原委會主委謝曉星溝通。謝曉星則表示，他已在網站上發文支持李應元的主張。至於他說台灣電價太便宜，知道這會造成社會反彈，但總要有人扮黑臉，大家可以討論求取共識，但他並沒有說，政府正在研議要漲電價。

台美自一九九三年起簽訂「台美環保技術合作協定」，經由24年的共同努力，建立了深刻的夥伴關係；台灣有些領域已達世界領導地位，並與美國共同創立「國際環境夥伴」計畫，與新南向國家及全球其他夥伴國家共同合作，改善區域環境品質。

今天續約典禮之後，台美環保署共同舉辦了「台美環保技術合作協定計畫回顧及規劃會議」，討論台美第 11號執行辦法的重要工作執行現況及未來規劃。