墨西哥強震5國人受困 僑委會：已啟動緊急聯繫

墨西哥中部週二下午1點發生規模7.1強烈地震，有5名台僑受困廢墟。（美聯社）

2017-09-20 10:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕墨西哥19日當地下午1點14分發生強烈地震，規模高達7.1，據墨西哥駐處回報，目前有5位國人在此次地震中受困。僑委會表示，已在第一時間啟動緊急聯繫機制，掌握國人受災情形；僑委會將持續密切關切後續發展，配合駐處提供我墨國僑胞必要之協助。

外媒報導，今年適逢墨西哥1985強震32周年紀念日，當時的地震造成數千人喪生，沒想到下午墨西哥又發生強震，至今已造成100多人死亡。

僑委會發布新聞稿表示，僑委會第一時間啟動緊急聯繫機制，除表達政府慰問當地僑胞之意，並洽獲墨國僑務委員梁輝騰、李侯昆（台灣同鄉會秘書長）及台灣同鄉會副秘書長張哲偉。僑委會表示，當地交通癱瘓，約有29棟建物倒塌，包括1棟陳姓台商所處大樓，據悉目前尚有5名台僑受困其中，正由當地政府搶救中。

僑委會表示，將持續透過僑務榮譽職人員、台灣同鄉會及墨西哥台灣商會等聯絡網絡，掌握墨國僑胞受災情形，配合駐處旅外國人緊急救助功能，協助安置受災墨國僑民；僑委會已轉知梁僑務委員輝騰等僑務榮譽職人員，倘有需求，受災臺商可向僑委會海外信用保證基金申請貸款保證，以利災後重建當地事業。僑委會將持續密切關切後續發展，配合駐處提供我墨國僑胞必要之協助。