賴揆請益之旅 下午訪呂秀蓮

新任行政院長清德將拜訪前副總統呂秀蓮。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-09-20 10:38

〔記者李欣芳／台北報導〕新任行政院長賴清德持續展開國政的請益之旅，他今天下午將到新北市林口區拜訪前副總統呂秀蓮。

繼8日接任閣揆後，賴清德規劃展開請益之旅，並於10日先後拜訪兩位前任閣揆蘇貞昌與游錫堃。如今，他將進一步拜訪呂秀蓮。由於呂秀蓮曾任立委，又曾在扁政府時期擔任兩屆的副總統，因此，也是賴清德請益的對象。

行政院上午發出賴揆今天的新增行程，他將在下午3時40分到新北市林口區拜會呂秀蓮。