戰火噴到檯面上！張花冠、陳明文撕破臉挺的人誰勝？

嘉義縣綠營「兩個太陽」之爭愈演愈烈，從台下搬到檯面上，近日更因攬肩膀一事對簿公堂。（讀者提供／後製圖）

2017-09-20 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣綠營「兩個太陽」之爭愈演愈烈，從台下搬到檯面上，近日更因攬肩膀一事對簿公堂。隨著民進黨內縣市長初選增溫，老縣長陳明文跟現任縣長張花冠因支持對象不同，彼此針鋒相對，有網路媒體就針對兩人支持的人選做出網路分析，截至目前為止，似乎張花冠相挺的對象略勝一籌。

根據《DailyView網路溫度計》報導，對於下屆嘉義縣長佈局，陳明文與張花冠出現分歧，陳屬於「英派」代表性人物，在縣長人選上，支持的是農委會副主委翁章梁，張花冠則挺自己的副縣長吳芳銘；除了翁吳，也傳出嘉義縣議長張明達、水上鄉長劉敬祥有意參選。

就近一年的網路聲量趨勢，吳芳銘討論度最高有942筆，翁章梁494筆、張明達462筆、劉敬祥僅有294筆。

至於網路好感度方面，吳芳銘好感度最高77.38％，翁章梁、張明達、劉敬祥的好感度都在6成左右。

近半年的社群指數比較，臉書、YouTube被提及數量上，張明達相關的留言數遠高於其他3人，；吳芳銘則在PO文數、按讚數及分享數上贏過其他人。

相關新聞：

告了！陳明文攬肩不舒服 張花冠上午提告性騷擾

丈夫被告 陳明文妻嘆：昔日並肩是團結，如今變性騷擾

控告陳明文性騷擾 張花冠：一直講不要 他都沒停