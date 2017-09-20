才發生柬埔寨台商登報事件...這些台商來民進黨拜會

2017-09-20 10:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今年9月初，柬埔寨才傳出政情不穩，台商組織登報自清事件，昨（19）日，世界台灣商會聯合總會長林見松，就與青商會秘書長吳國本等人，至民進黨中央黨部拜會秘書長洪耀福。民進黨表示，林見松於會中也致贈「台商經貿投資白皮書越南篇」提供參考，並表示已呈送越南政府做為經貿發展的積極性建議，未來將持續製作泰國、印尼等國白皮書。

柬埔寨媒體指民進黨干涉該國內政，涉嫌與柬埔寨在野的救國黨領袖庚速卡（Kem Sokha）合作，柬埔寨台灣商會連刊3天聲明撇清，唯恐受牽連。民進黨昨天也重申，對柬埔寨的內部政治不會有任何評論和動作，民進黨對他國政治選舉保持中立。

不過就在柬埔寨事件落幕後不久，世界台灣商會聯合總會長林見松，與秘書長郭力銘、顧問劉美德、青商會秘書長吳國本等人，至民進黨中央黨部拜會秘書長洪耀福。

民進黨指出，會中談到，蔡英文總統非常肯定世界台灣商會聯合總會的付出，這次也是歷年來最愉快的合作，同時也是最多互動的一次。

林見松表示，對於民進黨的智庫制度非常有興趣，希望未來也能成立專門對台商政策的研究單位，幫助在世界各地打拼的台商。

洪耀福強調，世界台商是台灣經貿發展的重要資產之一，民進黨對於政府拼經濟的決心相當有信心，同時也希望透過世界台商的力量，協助台灣在經貿發展能有更大的突破。

本月25曰世界台灣商會聯合總會年會將在高雄舉辦並改選總會長，洪耀福特別感謝林見松總會長本屆任內對台灣經貿發展的努力與貢獻，也預祝高雄年會順利成功。