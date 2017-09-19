柯也保不住… 邱豐光：一切聽長官決定

2017-09-19 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕內政部今晚宣布警政高層人事職務調整案，台北市警局長邱豐光將調任警政署副署長。邱豐光對人事調動表示，一切聽長官決定，他對調動沒有意見。

根據《蘋果》報導，昨晚獲知職務調動的邱豐光，在昨天議會結束後，曾多次接到台北市長柯文哲來電。柯文哲對邱豐光表示，府院事前並沒有對人事異動有所詢問，柯文哲事前也不知道這項人事調整案。

對於外界傳聞，此次邱豐光在調動案中「明升暗降」，是因為先前世大運維安出包遭秋後算帳。對此，邱豐光並沒正面回應，只表示一切交由長官決定。