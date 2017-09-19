署長換人 警界人士：陳國恩與邱豐光角力成白工

2017-09-19 21:42

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部今晚公布警政高層人事調整案，警政署長由高雄市警察局長陳家欽升任，警界人士認為，此一結果是陳家欽在南部深耕有成，成績超越警政署長陳國恩與台北市警察局長邱豐光。況且陳國恩與邱豐光為了署長大位攻守互相角力，反年改抗議、世大運開幕都是兩人「戰場」，如今卻變成白工，警界都看在眼裡。

一名警界高層指出，2年前柯文哲當選台北市長後，推行機動派出所、派出所合併與集中報案，當時陳國恩見邱豐光對柯P警政新政「唯命是從」，早已有所不滿，認為邱豐光沒尊重警政署的想法，兩人結下樑子。

此外，陳國恩其實期別比邱豐光晚一期，前警政署長王卓鈞卸任後，邱豐光原是接任署長的熱門人選，最後卻由「學弟」陳國恩出線。邱豐光剩沒幾年就面臨65歲屆退大限，接任台北市警察局長距離署長只剩「最後一哩路」，因此頻頻展現企圖心。

邱豐光刑事經歷豐富、為人處事果決，贏得不少警界人士敬重；反觀陳國恩擔任署長，對於警界人事調整案態度強硬，且遇上反年改聲浪卻沒為警界發聲，他雖設立臉書NPA來拉攏基層，但不少警界中高階幹部對他早已有所微詞。

另名高階警官舉例，今年反年改團體頻上街頭抗議，但據傳每次抗議前，台北市警局向警政署申請保安警力常被「打折」。因此總統蔡英文車隊在復興崗被抗議群突破，今年4月立委到立院參加前瞻審查會也被抗議群眾攻擊；邱、陳每次抗議事件後都放話來互指對方不是，上月世大運開幕抗議，兩人角力更進入白熱化。

不過，也有警官分析，此次調整結果恐怕是有更深層的藍綠角力。這名警官認為，柯文哲在世大運後人氣直飆，甚至比新科閣揆賴清德還要高，也有風聲傳出柯文哲想問鼎2020總統大選，因此才會「拔掉」邱豐光來「警告」柯文哲。