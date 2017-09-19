陳國恩、邱豐光雙去職 葉俊榮：世大運維安有缺失

2017-09-19 21:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部長葉俊榮今晚宣布警政人事消息，一次調動署長及台北、高雄、台中三直轄市警察局長職務，包括台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，被解讀為與世大運後續檢討相關。葉俊榮解釋，他有與三位直轄市長討論此問題，並說明布局思考，也獲得認同。

葉俊榮今晚與內政部政務次長花敬群、常務次長邱昌嶽共同召開記者會，突襲式地宣布警政高層人事異動，其中最值得關注的，便是台北市、高雄市及台中市三個直轄市警察局長職務調動。

本次調動包含警政署長陳國恩調任國安局副局長、高雄市政府警察局局長陳家欽升任警政署署長、台灣警察專科學校校長何明洲調任高雄市政府警察局局長、警政署副署長衛悌琨調任台灣警察專科學校校長、台北市政府警察局局長邱豐光調任警政署副署長、台中市政府警察局局長陳嘉昌調任台北市政府警察局局長、警政署主任秘書楊源明升任台中市政府警察局局長。

由於先前世大運開幕式遭到反年金改革團體抗爭干擾，導致選手進場不順利，引發各界檢討聲浪。對此，葉俊榮解釋，本次人事調整非以往一個蘿蔔一個坑，有其任務導向，並據此同時處理世大運維安後的人事處理及議題，且警政人事調動就是要適才適所。

外界認為本次調動是因世大運而有的人事調整。葉俊榮說，他期待新任警政署長陳家欽能與新任台北市警局長陳嘉昌，能盡快針對世大運維安檢討做出方向，也讓台北甚至全台灣的維安工作，給警察同仁該有的處理方向、作法、借鏡甚至提升。

葉俊榮坦言，本次人事調動須連結世大運維安課題，尤其是開幕式上維安的疏失，導致選手進場遲滯，反映出身為首都的台北市為各種陳抗及國安因子重視之處，世大運顯現出的維安缺失必須被重視，也因此請在處理群眾議題、心理著名的陳嘉昌到台北市警察局。

記者問，本次調動三位直轄市警局長，是否有與三位直轄市長柯文哲、林佳龍及陳菊溝通。葉俊榮回應，他有先與三位市長討論此課題，雖三位市長對於現任局長很滿意，須割捨愛將，但他有整體人事布局，人事課題不會有一百分，但經討論、說明後都有獲得認同。

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