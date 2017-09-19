竹市人口將破44萬 新增議員席次成戰區

2017-09-19 20:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府民政處預估年底竹市人口數將邁向44萬人，因人口數增加，也牽動市議會議員席次，一般預料，東區人口成長較快，可望新增1席市議員席次，由於原本東區已有11席議員，若再增1席，將增加1名婦女保障名額，使得藍綠兩陣營及第三勢力都想搶攻此新增的1席議員。

新竹市議會目前有33席市議員，包含1名原住民市議員，其中東區11席、南區4席、西區2席、北區9席、香山區6席，若以竹市人口成長率分析，東區人口數增加情況快速，可望在人口數破44萬人後，新增1席市議員席次。

由於東區現有11席，若再增加1席議員，將成為12席，也使得婦女保障名額需3席，新增的市議員席次也成為各政黨必爭的重要選區。

依據觀察，國民黨目前在東區市議員已有3席女性議員，新增的1席議員，若再推出女性人選，恐怕壓縮現任女性議員優勢，是否會再推女性參選人，黨部還在審慎評估。

反觀，民進黨新竹市黨部針對東區可能新增的1席市議員，決定派出立委柯建銘特助的美女刺客鄭美娟參選，相對於國民黨，民進黨想搶攻此新增的婦女保障名額態度明顯，加上因新竹市目前是民進黨執政，也拉抬鄭美娟的知名度。

而第三勢力同樣不放棄爭取這席議員的機會，包括綠黨及時代力量都有意推出各自的參選人投入市議員的選舉，除以政策性議題為主要訴求，也鎖定年輕族群和不滿藍綠惡鬥的選民，有意參選者也開始勤走基層，爭取選民認同及增加曝光度。