還原「無利可圖」說 黃越宏坦言曾當面嗆柯P

2017-09-19 19:59

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲近日發言爆出多起羅生門，包括北市府秘書長蘇麗瓊離職，柯曾說離職者發現在市府「無利可圖」，引發蘇麗瓊不滿。此事最早爆料者「法治時報」社長黃越宏晚間受訪還原過程，他8月10日遇到柯，對於市府人員紛紛去職，柯以台語說「啊！就沒得抽，就走了。」但當時沒有蘇去職消息，蘇有點蒙冤。

9月中黃越宏上政論節目爆料此事，但有媒體將「啊！就沒得抽，就走了」寫成「無利可圖」，而外界也將此言與蘇麗瓊去職連結。黃越宏說，他不太看報紙市政新聞，因此9月時不知蘇請辭，當時他發言則是因應節目要探討柯的特質；而蘇的朋友看節目、發Line給蘇，蘇就發飆問柯「你怎麼可以這樣子講我！」

黃越宏說，特偵組前發言人楊榮宗轉業，8月10日辦律師事務所開幕酒會，柯文哲也到場，一堆人於酒會現場走來走去，他見到柯以台語吐槽說「你要忙世大運，可是人都走了了。」柯回說：「啊！沒得抽，就走了。」他反酸說，「照你（柯）講法，留下來不就有的抽」、「你抽不夠？還要再四年？」柯錯愕對他說「黃越綏弟弟」就離去。

黃越宏表示，之所以要爆料、吐槽柯文哲，是因不滿柯今天當官到這地位，做人處事怎麼這樣不厚道，他希望柯對官員厚道。

不過，柯文哲今下午於台北市議會表示，從未碰過黃越宏，也沒有印象自己講過這些話。