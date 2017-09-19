柯文哲：我沒有講兩岸命運共同體

2017-09-19 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在雙城論壇拋出「兩岸命運共同體」惹議，更引發後續柯是否有送講稿給國安單位的羅生門。不過柯文哲今天在議會答詢時竟說，他沒有說過兩岸命運共同體，講稿不是這樣寫。至於是否脫稿演出？柯也搖手否認。

柯文哲：講稿是寫「命運共同體」

柯文哲日前受訪稱，他在赴雙城論壇之前，所有講稿和行程都有先送給國安會，國安高層卻「已讀不回」，放他自己去跟「阿共仔」單挑，等到出事了，就拿這個來攻擊他。

台北市議員江志銘今天在議會就此事質詢柯文哲，詢問他有沒有把「兩岸命運共同體」這句話送給國安高層過目？柯答「只是送講稿而已」，江追問，裡面有沒有「兩岸命運共同體」這句話，柯搖頭說沒有。

江志銘接著問，是否「兩岸命運共同體」這句話是脫稿演出？柯急忙搖手否認，更說「我沒有講兩岸命運共同體」、「原稿不是這樣寫」，他強調，講稿不是寫兩岸命運共同體，是寫命運共同體。

不過柯文哲在雙城論壇致詞時確實曾說，「兩岸關係是影響台灣人民生活的重要因素，如果大家都能以人民的福祉為目標，秉持兩岸一家親的信念，加強兩岸交流合作，建構兩岸命運共同體，共同追求兩岸人民更美好之未來，現在面臨的一些僵局是可以克服的」，柯所謂「我沒有講兩岸命運共同體」的說詞顯然並非事實。