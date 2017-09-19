林佳龍滿意度列政治人物第4 市府感謝市民肯定

2017-09-19 19:36

〔記者張菁雅／台中報導〕TVBS民意調查中心今天公布民調，台中市長林佳龍滿意度從2月的46％進步1個百分點為47％，排名從全國政治人物第5名升為第4名。媒體詢問市府回應，市府新聞局長卓冠廷表示，近來媒體民調雖顯示對市政的肯定，但林市長不會鬆懈，將持續努力以回報市民的期待。

TVBS民調中心公布「內閣改組後，國內主要政治人物聲望」，結果顯示國內主要政治人物的滿意度，依序為台北市長柯文哲68％、高雄市長陳菊59％、行政院長賴清德58％、台中市長林佳龍47％、以及桃園市長鄭文燦46％、新北市長朱立倫44％等；而前總統馬英九為37％、現任總統蔡英文為31％。

其中，調查顯示林佳龍的滿意度從2月的46％，進步為47％，而名次則從原本的第5名升為第4名。而在8月底，TVBS公布「2018台中市長選情民調」，林佳龍的滿意度也從上任2年時的34％上升至48％，不滿意比例則從29％減少至23％，與這次民調結果相仿。

針對TVBS最新民調，卓冠廷表示，台中市已晉升第2大城，而國際知名研究機構GaWC（全球化與世界城市研究組織）今年公布世界城市排名，台中首度入榜就獲評為Gamma-等級，僅次於台北Alpha-等級，顯示台中城市競爭力正持續向上成長中。

卓冠廷也說，各項民調都是市府施政與決策的參考，感謝市民支持，滿意度增加是對市府的鼓勵，市府將轉化成進步的動力，持續努力實現對市民的承諾，以回報市民的期待。