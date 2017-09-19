醫殯分流殯儀館爆滿 中市議員要求暫緩實施

2017-09-19 18:56

〔記者張菁雅／台中報導〕醫殯分流政策已在7月1日上路，醫院不得附設殮、殯、奠、祭設施，造成殯儀館爆滿。民政局長周永鴻今天在市議會專案報告醫殯分流因應政策，議員紛紛表示，政策上路前有5年公告期間，市府卻未及早做好準備，以致冷凍櫃與小靈位不足、告別式場地一位難求。也有議員要求在殯葬設施沒有增建完善前，暫緩實施醫殯分流。

議員李中指出，台中市死亡率為千分之6.77，換算1年死亡人數為1萬8950人，「好日子」1天大約處理104具大體，但火化場1天處理量只有97具，根本不夠。

議員張瀞分、朱暖英、顏莉敏也說，五年前就公告醫殯分流，前市府因此規劃興建大甲殯儀新館、東勢殯儀館及擴建東海殯儀館，但市長林佳龍上任後都不做，造成現在殯儀館停車場搭帳棚設靈堂、走道擺小靈位、大體被擺在移動式冰櫃移來移去等亂象。張瀞分主張在增補殯葬設施前，暫緩實施醫殯分流。

議員張立傑拿出生命禮儀管理處公文表示，生管處請殯葬業者載運大體入館前，先電話聯繫各館冷凍櫃位冰存現況，以免徒勞往返，這是要業者先電話預約，但試問人要走了可以先預約嗎？

議員曾朝榮則指出，以前各大醫院共設有200多個小靈位、140多個冷凍櫃，在殯儀館新建工程未完工前，建議市府設法利用醫院現有的殯葬設施。議員李麗華也建議市府參考北高兩市做法，尋找適合場所設置臨時生命會館。

對此，市長林佳龍表示，醫殯分流是中央政策，市府依法行政，並將逐步提升殯葬環境，改善殯儀館為「鄰避設施」的想法，同時宣導「天天是好日」觀念，在使用率較低的日子給予優惠措施及規費減免。

周永鴻指出，市府從101年起持續改善及增建殯葬設施，崇德館、東海館、大甲館均增加冷凍櫃、小靈位；另外，東海館、大甲館擴建及改建工程均已完成規劃，現正辦理水土保持計畫、環境影響評估及興辦事業計畫審查等，東勢殯儀館則預計明年10月完工啟用。

民政局指出，醫殯分流實施後，湧入的大體數與往年同期相較，崇德館增加約100具、東海館增加約30具、大甲館則並未大量增加，到目前為止大體均妥善冰存。