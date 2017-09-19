支持特赦阿扁？ 柯文哲：總統要處理

2017-09-19 18:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨全代會9月24日登場，台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟日前宣布，當天出席黨代表591人，其中505人已連署特赦前總統陳水扁、連署率達85％，促請特赦陳水扁。國民黨北市議員厲耿桂芳今下午質詢時，也問到市長柯文哲對此事的態度，柯文哲表示，這是總統的特權，她（指蔡英文）要去處理。

厲耿桂芳說，過去對陳水扁特赦持同情態度，現在還是一樣嗎？柯文哲說，他覺得要解決，拖下去不是辦法，但特赦也要有條件，這問題應該解決，這是總統的特權，要去處理。