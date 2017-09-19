藍議員逼問支不支持台獨？ 柯P：這不干我的事

2017-09-19 18:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會今天開議，台北市長柯文哲率市府團隊赴議會報告備詢，國民黨北市議員厲耿桂芳質詢時表示，柯文哲對兩岸論述主要是兩岸一家親、兩岸命運共同體，辦完雙城論壇與世大運後，仍維持兩岸論述嗎？柯回覆，他2年前、2015年就講過了，以前就講過了，厲耿桂芳問，所以不會改變嗎？柯說，兩岸一家親比兩岸一家仇來的好。

厲耿桂芳說，國家應保衛人民安全、為百姓謀福祉，尤其中華文化遠長，（兩岸）絕對有連結，所以創造對等、尊嚴、互惠的和平關係，是任何領導人都不可以迴避的課題，她再問柯對兩岸論述為何？柯重申，兩岸就是4個互相，「互相認識、互相了解、互相合作、互相尊重」，沒有辦法的話，互相諒解一下，不然罵來罵去有什麼用。

厲耿桂芳還說，民眾希望兩岸維持和平發展，不像民進黨硬碰硬，從上到下包括總統蔡英文、行政院長賴清德明裡暗裡都是台獨，國家未來的前途被亂說話、處在不安狀況下，她認為柯應向中央喊話，保障市民福祉與安全，厲耿最後質問，「你支持所謂的台獨嗎？」

柯文哲未正面回答，僅表示台北市長就做市長該做的事，回歸市政，專心市政，「這也不干我的事」。厲耿桂芳不放棄再問，「所以台獨不干你的事？」柯文哲無奈地說，好啦好啦！世大運、雙城論壇好不容易辦完，就這樣。