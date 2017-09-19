打柯沒用？ 媒體民調：柯文哲政治聲望第一名！

根據TVBS民調，台北市長柯文哲政治聲望高居第一。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-19 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲頻繁登上媒體版面，根據媒體針對政治人物的聲望進行民調，柯文哲的滿意度68%居冠，遙遙領先第2名的高雄市長陳菊（59%）、第3的行政院長賴清德（58%）。

根據「TVBS民調中心」在13日至18日所做的國內主要政治人物聲望調查，柯文哲的滿意度較今年2月的調查大幅上升18個百分點，衝至68%，排名第一，其中40-49歲和50-59歲的滿意度增加最多，都增加了兩成以上。而30-39歲及60歲以上民眾也增加一成五以上。

另外，以政黨傾向來看，民進黨認同者有73%滿意柯文哲表現，增加一成，而國民黨認同者表示滿意的比例增加兩成，達到57%，中立民眾滿意比例更增加三成以上（41%增至72%）。

陳菊雖然較2月調查下降了3個百分點，但59%的滿意度排名第2，甫上任行政院長的賴清德則是持平58%，排名第3。

再來依序為林佳龍（47%）、鄭文燦（46%）、朱立倫（44%）、宋楚瑜（43%）、蘇嘉全（37%）、馬英九（37%）、陳建仁（34%）、吳敦義（33%）、蔡英文（31%）、李登輝（29%）、黃國昌（21%）。

本次調查為TVBS民意調查中心於2017年9月13日至18日晚間18：30至22：00 進行的調查，共接觸 1224 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 358 位，拒訪率為 29.2%，最後成功訪問有效樣本 866 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。