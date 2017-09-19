綠營議員圍剿柯P 王世堅：賴給蔡璧如你忍心嗎

2017-09-19 18:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電視專訪，委屈哽咽抱怨今年雙城論壇期間，自己把演講稿送至國安會，對方事前「不理不睬」，事後出包竟然公開攻擊他，讓他相當難過，飽受民進黨抨擊。柯文哲今天赴市議會進行市政報告，民進黨議員紛紛針對此事火力全開，王世堅更「勸」柯文哲，「又要賴給蔡壁如嗎，你忍心嗎？」

柯今天下午赴議會進行施政報告，議員何志偉追問柯是否真有此事？柯回應「我不會說謊，我只是太誠實」，接著透露自己事前確實有將資料（雙城論壇開幕講稿）送給國安會，當時是「它們（國安會）派人來拿」，地點就在市長室，而非像外界所說，用LINE的方式傳資料給國安會。

至於是誰來市長室索取資料？柯說自己不知道；何志偉接著質疑這位人士是否真的代表國安會？柯說當初他打電話去（國安會），對方就派了一個人來，既然認證就給他了。柯在質詢中也數度強調，自己在整件事中沒有說謊，「我絕對沒有說謊」。

議員王世堅則批評，上周五詢問市長室、秘書處，有關雙城論壇的講稿，交給國安會、總統府等相關單位的相關公文往來、法源依據是什麼。拖了5天，直到今天，北市府僅有簡單回復「無公文往來，也無相關法源」。

王世堅痛批，簡單講就是柯文哲根本是在說謊，子虛烏有，還什麼其他管道一大堆，現在又要賴給蔡壁如嗎，「你忍心嗎」。王最後高聲痛批，柯文哲根本就欠國安會、周玉蔻、台灣人一個道歉。

對此柯文哲強調，自己沒有說謊，坦白講，這涉及兩岸，不是現在這個場合可以講得，也不是當時他自己一個人扛得起來的。

議員江志銘則質疑柯會哽咽是否覺得自己很委屈？被小英政府耍了？柯說自己真的是壓力太大，重申雙城論壇、世大運都很難自己去扛，這不是他們（台北市政府）可以扛得住的，不過自己回去有檢討，既然是替台灣做的那就不要抱怨太多。對自己在接受電視節目專訪爆料還哽咽，柯承認這整個就是失言。