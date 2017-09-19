審計處說明台中市總決算審核報告 藍議員酸：狗吠火車

2017-09-19 17:18

〔記者張菁雅／台中報導〕審計部台中市審計處長賴政國今天在台中市議會說明105年度台中市總決算審核報告，但國民黨議員表示，審計報告糾正市府財政負擔沉重、建設執行效率差、預算保留數高等問題，市府說法卻與報告大相逕庭，審計處根本是「狗吠火車」。

國民黨議員楊正中先詢問審計報告的正確性多少？賴政國表示，報告都正確，審計處認真在做，非常穩健表達台中市狀況。

楊正中與議員顏莉敏、李中接著表示，105年度的審計報告糾正台中市政府財政負擔沉重、建設執行效率差、預算保留數高、跨年晚會經費高效益差、BRT處置不當等缺失，但市府的回應卻是財政穩健、建設執行率最好、預算保留數正常、跨年晚會收視率加總最高、都是假BRT的錯，市府不知反省，審計處根本是「狗吠火車」。

國民黨團也發表聲明指出，雖外界屢稱審計處為「紙老虎」，對台中市政府毫無辦法，但按決算法規定，審計處可依法移送主管機關懲處、告誡未盡職責或效能過低、也可陳報監察院糾舉；因此，呼籲審計處硬起來，舉報市府不當及缺失行為，以正審計之風。

台中市長林佳龍則表示，尊重審計處的審核結果，報告中對市府的肯定不少，也提出對市府的期待，市府都會參考，努力讓市政做到最好。

另外，市府指出，目前台中市平均每人負擔債務為六都第2低，且近3年共計撙節367億元，財務穩健；且在執政第二年，預算執行率就進步到50.55％，創下縣市合併以來新高紀錄。