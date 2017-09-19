從政感想 江宜樺：很多說大話、愛鬥爭、不負責的政客

2017-09-19 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺今天在臉書PO文表示，回顧從政的經驗與感想，他認為在政治生活中，出現越來越多只說大話、擅長鬥爭、不負責任的政客，他們會將世界帶往何處，是令人憂慮的事情。

江宜樺表示，卸任公職將近三年以來，他從未在公開場合討論過，學者從政的心路歷程。而最近香港大學社科院邀請他去演講，他在演講中強調，政治的本質是非理性的，這種｢非理性｣表現在人們對於目標的茫然、愛惡選擇的任意性、手段與目的之間的矛盾、以及對於自己所做決定後果不願負責等等特質。在民主社會中，大部分的政治人物跟選民，其實都習慣用感性而非理性的方式做決定。

江宜樺認為，若知識分子想要從政，應該先看過馬基維利的《君王論》，因為他對政治現實與理想的差距比較清楚；而若想要成為一個偉大的政治家，就該具備德國社會學家韋伯所說的｢責任倫理｣，就是要想清楚政治決定的後果，永遠記得要對行動的後果負責。

江宜樺指出，馬基維利告訴從政者不能只懂理論，必須認清楚政治的險惡；韋伯則提醒政治人物不能只有理想與熱情，更重要的是實事求是，對人民的安危負責。江最後也下了結論，他認為，在大家的政治生活中，只說大話、擅長鬥爭、不負責任的政客越來越多，他們會將世界帶往何處，是令人憂慮的事情。

江宜樺的PO文被轉貼到PTT，網友紛紛留言酸他根本在自我介紹「你就是這種人啊 家裡沒鏡子嗎」、「說大話:633 愛鬥爭:馬王鬥 不負責任:捐半薪跳票」、「你什麼時候對行政院流血暴力鎮壓負一下責任」、「自介？！ 根本是介紹他老闆和公司吧」、「他幹嘛自婊 還是在反省啊」。