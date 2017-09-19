台水擬與相關企業組「國家隊」 推動新南向

2017-09-19 15:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台水公司董事長郭俊銘表示，台灣的自來水合格率高達99.94%，而且還保有水污染防治的技術，能執行複雜水技術的處理，很多先進國家新一代自來水從業人員都不知道如何處理，趁還擁有該技術，與相關企業合作，組成「國家隊」，推動新南向，進行交流。

郭俊銘今天針對台水公司推動水技術新南向受訪時表示，自己年輕時曾是一家儀器公司的業務員，了解要讓生意成功不是一天二天，開始要先交朋友，到國外參訪，也要邀請國外來台灣參觀。

因此，為讓國外了解台灣水處理的技術，包括歐洲的羅馬尼亞、東南亞的印尼、越南，受邀參觀台灣自來水公司淨化系統及技術，而這些自來水的從事人員跑很多先進國家，參觀後直說台水技術很棒。

郭俊銘表示，但他告知台灣自來水合格率最近5年平均的合格率達99.94%，這些國際自來水從業人員都很驚訝，因為合格率跟先進瑞士及日本、瑞典同等級。

而台灣污染的防治最近30年才開始陸續推動，郭俊銘指出，而歐美及日本先進國家早已40年前開始做，因此先進國家新一代自來從業人員不知道如何處理複雜水技術，因此他認為應趁台灣還保有技術，趕緊推動水技術的新南向政策。

郭俊銘表示，有26家公司參與，其中有4、5家是上市上櫃公及、還有中小企業及水產業相關企業，而且相當積極，初期以26、27家為主，可以分區及分組。

郭俊銘表示，這些企業要負責人，日前到台中聚會過，都很期待在台水整合下，形成「國家隊」，往新南向走。