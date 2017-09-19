柯P赴市議會市政報告 國民黨議員送雞蛋諷防疫破功

2017-09-19 15:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午赴市議會進行施政報告，上台前被市議員抗議，議員吳世正不滿柯文哲汙辱下屬，特別是世大運執行長蘇麗瓊在賽事期間勞苦功高，結束後另有人生規劃準備去職，沒想到卻被說成「無利可圖」，他要柯先向下屬致歉才可上台，市議員汪志冰則不滿北市防疫破功，讓毒雞蛋流竄全市，最後她與所有國民黨議員一起送上雞蛋給柯，要市府好好做好防疫工作。

台北長柯文哲今下午赴議會進行市政總報告，議長吳碧珠於2點08分宣布大會開始，權宜時間內，多名藍營議員針對市府秘書長蘇麗瓊即將離職一事，砲轟柯文哲竟以「無利可圖」形容，要求柯文哲清楚說明並公開道歉，他對人才流失問題指稱「因為那些人都發現沒得抽」，「什麼叫做沒得抽？是抽佣抽不到？抽大麻抽不到？還是抽筋？抽籤？」

國民黨市議員汪志冰劈頭就酸柯文哲，最近很狂，民調還贏過賴神，「人已經贏過神了」。她直言柯文哲口出狂言雖然不是第一次，但這次狂言，對於已經離職的、正在離職中的蘇麗瓊秘書長以及現在留在柯團隊的人，都是一個極大侮辱。

汪志冰批評，市政報告針對的就是未來的施政，整個團隊在柯的領導下，但如果柯是用「無利可圖」這樣的一句話侮辱團隊成員，施政報告說得再好、再漂亮，一點價值都沒有。汪志冰最後要求，如果柯文哲施政報告前公開對團隊道歉，如果真的有人在抽，卻不敢挑明的說，「你就是小孬孬，你就是不負責任。」

另位藍營議員吳世正也批評，世大運開幕式遭遇陳抗團體鬧場，北市府事前發文給內政部，要求中央不要介入，發生事情卻立刻檢討國安局、憲兵隊等，好的都自己的，壞的都別人的，導致勞苦功高的蘇麗瓊也不想幹了，結果人家另有高就，被說成待在市政府無利可圖要走。

吳世正痛批柯文哲不檢討自己，一級首長走掉多少人，人家幾十年的公務生涯被你說成要去有利可圖的地方，台灣有多少人在公務單位、公職工作，「被你一句話就講成什麼，這樣還不道歉？」，都是這些公務員在做事，柯文哲卻該檢討不檢討，該道歉不道歉。