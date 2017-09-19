邀公營行庫大老在黨部密會？顧立雄：意見交流

顧立雄今天邀金融董座到民進黨中央黨部的智庫開會。（記者蘇芳禾攝）

2017-09-19 15:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕金管會主委顧立雄今天下午與兆豐、華南等金融董座到民進黨中央黨部開會，顧立雄受訪表示，今天是由金融總會（台灣金融服務業聯合總會）來做報告，大家做個交流，其中兆豐銀行董事長張兆順還抱著一本「新洗錢防制法」，不過與會者都十分低調，不願受訪。

顧立雄昨天表示，大同中資案有「進一步的事證」，金管會需要再調查，顧立雄強調主管機關在作相關處置前，總要有明確的事實，目前正在釐清。兆豐銀行美國分行疑似洗錢案，也會再度檢視。因此，今天這場會議，備受矚目。

今天中午，不少高級轎車、黑頭車齊聚民進黨中央樓下，顧立雄在今天中午12點15分左右進入位於台北市北平東路的民進黨中央黨部，大約1點42分離去，而兆豐銀行董事長張兆順、華南銀行副董事長林知延、法務部和金管會人員也在下午2點左右離開民進黨部大樓。

顧立雄一度找不到座車和司機，被媒體堵訪，不過，顧立雄十分低調，不願多談。出席的與會者都十分低調，張兆順離開時，被媒體追問，直說，「沒有、沒有。」

顧立雄表示，今天是由金融總會就金融產業政策做個報告，讓我們了解一下，學者和業界的相關意見，是一個智庫會議，也有很多學者來。

顧立雄說，今天都討論比較大的方向，包括金融產業的政策、金融產業到底要怎麼發展，到底是一個戰略產業還是資源形的產業，從一個比較大的方向，討論金融發展戰略。金融總會本來就有一些建言和白皮書，就是大致上大家做個交流。

根據與會者手拿資料，包括「106金融建言白皮書」，及「新洗錢防制法法令遵循實務分析」。