參與APPU 蘇嘉全：中華民國致力對國際社會作出積極貢獻

立法院長蘇嘉全今率領中華民國國會代表團參加「亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第47屆年會暨第81屆理事會。（記者邱燕玲攝）

2017-09-19 15:05

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院長蘇嘉全今率領中華民國國會代表團參加「亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第47屆年會暨第81屆理事會，蘇表示，這是他首度以團長身分率領中華民國國會議員代表團出席APPU會議，這次代表團共有14名成員，我國4個黨團皆有代表出席；中華民國致力於對國際社會作出積極貢獻，此次年會準備提出多項決議案，希望各國代表予以響應支持。

代表團成員有民進黨姚文智、蕭美琴、李俊俋、陳曼麗、吳玉琴、鍾佳濱、黃秀芳、國民黨江啟臣、陳宜民、許毓仁、時代力量高潞•以用•巴魕剌，以及親民黨李鴻鈞、周陳秀霞等13位跨黨團委員。

今天大會一開始即由我國推舉日本山口俊一眾議員擔任大會主席，獲全體代表團同意，並通過由各國代表團團長擔任大會副主席。大會由蘇嘉全代表致詞，並向各國代表介紹我國代表團成員，接續由各國代表致詞。

本次APPU國際會議主題為「促進入境觀光：活化地方經濟與文化交流」，會議中由各國代表提出國家報告及討論決議案提案，我國代表團由蕭美琴委員擔任國家報告報告人，蕭美琴在報告中強調中華民國是多元民主的國家，蘊藏豐富多樣的自然景觀、人文風貌與觀光資源，我國企盼與區域各國建立觀光合作交流機制，並透過加強會員國青年交流、文化交流、姊妹市交流等方式強化彼此人員往來，以促進區域觀光產業發展，追求區域經濟、文化及社會永續發展之目標。

同時，我國代表團也由江啟臣等6位委員進行決議案草案提案，分別為江啟臣委員提案《推動島嶼觀光，促進區域共榮》、李鴻鈞委員提案《以資源互換模式，共同推動觀光產業發展》、陳曼麗委員提案《建立博物館及地方文物資料館聯盟，推動博物館、文物資料館觀光發展》、高潞・以用・巴魕剌委員提案《強化原住民族部落連結，推動部落文化、產業及觀光發展》、許毓仁委員提案《建立教育合作平台，並推動國際教育旅行，促進青年學子交流》、李俊俋委員提案《持續推動區域內雙邊及多邊之對話交流，共同維護亞太區域與繁榮》，我國6項提案均獲大會通過。

此次與會國家分別為我國、日本、諾魯、吉里巴斯、斐濟、帛琉、吐瓦魯、馬來西亞、東加、及巴布亞紐幾內亞等10個國家。