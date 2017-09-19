酸柯P政治版妙禪！王世堅送香爐「你是人不是神」

王世堅送香爐給柯P。（記者方賓照攝）

2017-09-19 15:29

王世堅批評柯P把自己神格化，把自己供在神壇、眾人膜拜，並拿出香爐，要柯Ｐ下壇。（記者林弦儒攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天前往市議會進行施政報告並備詢，台北市議員王世堅一開始就拿出柯結束雙城論壇後、陸委會所發的新聞稿，痛斥柯P「你在哽咽什麼」，並酸他是政治版的妙禪，還特別帶來香爐送給柯、提醒他「你是人不是神」。

王世堅送香爐。（記者林弦儒攝）

王世堅在質詢時拿出陸委會所發的新聞稿，指出其內容在譴責中共國台辦分化台灣，「通篇沒有一句話責怪柯市長」，這讓他痛斥柯P「你在哽咽什麼？你在哭什麼？難道你在聲援國台辦？你在替張志軍叫屈嗎？」

柯P的「香爐」代人收下。（記者林弦儒攝）

王世堅激動痛批柯文哲市政做得「荒腔走板、一事無程」，且還會「催捧紅色中國」，講到藍綠則是「左打綠、右批藍」，大放厥詞、神威蓋世，再搭配網軍，吹捧「幫台北市民省300億還債」，又收割世大運功勞，「神話柯P」。

王世堅批評柯P把自己神格化，把自己供在神壇、眾人膜拜，「感謝柯P、讚嘆柯P」，王也對著柯P直呼「你真的是政治版的妙禪」，隨後並準備一香爐送給柯，提醒他「收起香爐、走下神壇，柯市長你是人不是神，你是台北市長，不是台北香爐」。對於王世堅的指控，柯文哲並未回話，僅手靠著頭、面對桌面不發一語。