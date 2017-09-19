紅十字總會帳目不清檢舉無效 分會向城隍爺「告御狀」

2017-09-19 14:34

〔記者歐素美／台中報導〕中華民國紅十字會台中縣支會總幹事林宏文，不滿中華民國紅十字會總會帳目不清，違反災款災用及災款專用等規定，屢次檢舉無效，直接訴諸神明，前往新竹城隍爺廟恭請城隍老爺明察秋毫，強調若相關人員違背災款災用或災款專用，相關人員及主管機關人員，甚至後代，將受無後之報應，否則其個人則受此報應。

中華民國紅十字會台中縣支會總幹事林宏文表示，中華民國紅十字會總會截留921及敏督利風災災款2300萬496042元，利用總會理、監事聯席會議違法通過轉為總會使用，嚴重違反災款災用及災款專用規定；另汶川賑災經費，總會未承包任何災區工程，卻先後花掉工程監督費及工程業務費3300萬474894元。

林宏文並不滿紅十字會撥給國外災款，出現「中華民國紅十字會」及「台灣紅十字」兩個名義，強調國內只有「中華民國紅十字會」，並無以「台灣紅十字會」登記的團體組織。

林宏文並表示，中華民國紅十字會總會擬運用八八災款興建大台北備災中心，他並不反對興建備災中心，但大台北並非八八風災災區，此舉將違反災款災用的規定，要求主管單位不可核准，否則將邀集分支會及捐款人前往抗議。

林宏文並指出，中華民國紅十字會總會於民國98年購入車輛及器材共花費961萬1253元，未登入財產，經舉發後於103年會員代表大會手冊才登錄，卻又在105年大會請求登錄有誤，多年來帳務就是那麼腐爛，怪不得令人懷疑總會內有大、小金庫為財務平衡調度使用，他並質疑，紅十字會專法已於去年7月29日廢法，現任董事長王清峰應辭職。

林宏文說，他屢次檢舉紅十字會總會不法，結果內政部皆未深入調查，不得已只好訴諸鬼神，日前在法師指點下特別到新竹城隍爺廟宣讀疏文，恭請城隍爺作主明察秋毫，若有人枉法將受「無後」之報應，若他誣指他人，也願受「無後」之報應。