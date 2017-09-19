美參議院通過國防授權法 將評估台美軍艦互訪

美國參議院通過2018國防授權法案，要求行政部門研擬台美軍艦互訪的評估報告。圖為太平洋艦隊。（法新社）

2017-09-19 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院於當地時間18日晚間6時許，通過2018國防授權法案，其中包括要求行政部門，必須在2018年9月1日之前，研擬出台美軍艦互訪的評估報告。

據《中央社》報導，參院以89票支持與8票反對，通過2018財政年度國防授權法，未來將和眾議院7月通過的版本進行協調，等待有統一版本出爐，再交給美國總統川普簽字，這時才算生效。

在台美軍艦互訪方面，兩院都要求美國國防部長在期限內提供評估資料，例如美國軍艦停泊高雄港或台灣其他港口的可行性；以及台灣軍艦停靠關島、夏威夷或其他地點的分析報告。

參議院版本中著重的是，美方應提供技術支援，來強化台灣自主發展水下作戰能力，包含水雷與水下載具，並和台灣軍隊舉行聯合軍演。在眾議院方面，則要求行政部門必須定期回報軍售狀況，讓國會在台美軍售中更為積極。

眾議院更規定，在2018國防授權法案生效後的180天之內，國防部和國務院每半年要定期向眾院委員會簡報，說明台灣面臨怎樣的安全威脅，簡報中必須包含台灣提出的對美軍購要求，以及美國的對台軍售報價書。