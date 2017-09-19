民進黨干涉柬埔寨內政？ 花媽：民進黨不會

2017-09-19 12:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕報載柬埔寨媒體指控民進黨干涉該國內政﹖高雄市長陳菊金表示，對此情況不太清楚，但她強調，民進黨不會干涉其他國家內政，我們（民進黨）追求民主、普世價值，不會干涉他國內政。

國內媒體引述柬埔寨星洲日報內容，指該報接獲爆料，民進黨「極端份子」涉嫌與柬埔寨在野黨領袖合作，企圖推翻柬國政府﹖引發柬國高度關注，當地台商還大動作登報自清。

被視為民進黨「大姊頭」的高雄市長陳菊今天被媒體詢問時指出，並不清楚這情況，但她認為民進黨不會干涉他國內政。