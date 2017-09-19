民進黨新黨證多功能 將跟青創、青農合作

2017-09-19 11:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開31週年新款黨證發表記者會，民進黨發言人王閔生表示，新版黨證不但有鏡面設計，提醒黨員「莫忘初衷」，也會與青創、青農商家洽談合作事宜，讓黨證不再只是一張紙，可以發揮更多效用。

民進黨今天也邀請到兩位新入黨的青年與會，王閔生表示，今年是民進黨31歲生日，也是重返執政、面對諸多挑戰的1年。民進黨將推出新版黨證，以「莫忘初衷」為題，設計鏡面材質的卡式黨證，持有的黨員將能在黨證上，時時看見自己的面容，記得自己為何入黨的初衷。

王閔生強調，這不僅是對新進黨員的提醒，也是對民主進步黨的提醒，唯有保持自我警惕，方能和全國人民一起邁向下一個里程碑。

新入黨青年廖俊宇表示，他想加入民進黨的原因，是因為民進黨相當願意給年輕人表現的機會，這點從民進黨歷年所推出的年輕候選人便可以得知。入黨青年陳柏璇則表示，她參加了幾場黨內辦的活動，讓她更確信，民進黨會跟年輕人站在一起，因此她選擇加入。

王閔生說，新的卡式黨證希望透過與青創、青農互相合作支持，透過黨的力量，跟大家推薦這些嚴選的商家。

關於入黨程序，王閔生表示，申請人只要將入黨申請表填寫完成，並黏貼身分證影本正反兩面一份，及最近一年內2吋照片一張後，向戶籍所在地所屬黨部寄出申請表（或親自至縣市黨部辦理入黨），即完成申請手續。

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