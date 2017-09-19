大巨蛋不用環評？柯文哲：是誰說不用環評？

2017-09-19 11:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕媒體報導，遠雄與北市府經過多次開會達成共識，預計今天下午市長柯文哲施政報告前將會把大巨蛋送至台北市都市設計審議會，而條件為不用進入環評會。市長柯文哲表示，遠雄六月中通過防火性能式審查，經過整理後也應該要進來，大巨蛋要繼續蓋還是安全合法，遠雄有自己的想法，不要審查甚麼，但這個社會那麼多人在看，還是秉持公開透明的方式，確保公正公平去處理。

而媒體詢問，遠雄不用送環評是否涉及市府放水，柯文哲回應說市府重頭到尾都說要環評，反問「是誰說不用環評？」、「他自己說的，那他就自己說」表示，大家眼睛大大都在看，不可能放水。

媒體昨晚報導，停工2年4個月的大巨蛋在今天向都發局遞送圖說，正式對台北市都市設計審議，而該案上次到都審會審查已是前年12月。都發局都市設計科長羅文明說，遠雄上週四就有線上掛號，但目前為止都沒收到遠雄書圖。而遠雄願意配合，其中關鍵在於市府同意遠雄主張，即大巨蛋案的環評條件沒有變更不用重送環評。對此，市府高層及環保局長劉銘龍都表示否認，劉銘龍更表示，將會再發澄清稿。

另外，遠雄大巨蛋今年6月8日通過台灣建築中心防火性能式審查，其中兩大變更為加回樓梯及大客車不得滿載下地下停車場，須於地面層解決大客車乘客上下車問題。其中遠雄與台北市交通局多次討論在大巨蛋園區北側菸廠路的交通方案，甚至其中有建議比照世大運時期，將大客車停到松菸倉庫，交通局回應，日前確實曾與遠雄討論大巨蛋停車，但承辦科室對於是否要停到菸廠路不清楚，表示等到遠雄送件之後就會審查。