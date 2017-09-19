總預算研習營開課 立委勉「預算審查不分朝野」

2017-09-19 11:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院一年一度的「中央總預算研習講座」開課，數十名國會助理共襄盛舉，精進預算審查的功力。主辦者之一民進黨立委賴瑞隆指出，預算審查單靠立委無法完成，有好的助理才有好的立委；立委邱志偉則勉勵，預算審查不分朝野，即使是執政黨立委（審預算）也不能只有護航、流於形式。

立法委員賴瑞隆、劉建國及邱志偉聯合主辦「2018中央政府總預算研習講座」，今日於立法院正式開課，開放給有意進修的國會助理參與，研習活動為期4天。本次講座邀請到行政院主計總處副處長許雅玲、立法院預算中心主任方清風等多位專業者進行講授。

賴瑞隆表示，去年及今年政府推動年金改革、一例一休及前瞻基礎建設條例等重大政策，如今這會期開始，是全力拚經濟建設的階段，而國家明年歲出規模將近兩兆元，審查預算是立法院很重要的工作之一，單靠立委無法完成，若有好的助理，才會有好的立委。

邱志偉則指出，立法委員國事如麻、事務繁重，若因此無法充分閱讀預算書，就需要國會幕僚的協助，透過審查預算，能對行政部門的施政邏輯有完整認知，預算審查工作不分朝野，即使是執政黨立委（審預算）也不能只有護航、流於形式，盼大家為國家看緊荷包。

許雅玲在報告中指出，107年度總預算案歲出為1兆9918億元，歲入預算案則為1兆8974億元，歲入高於歲出增加178億元；明年度累計債務未償餘額占前三年度名目GDP平均數33.4%，較106年度僅微幅增加0.4個百分點，較公債法規定之債限40.6%，上有7.2個百分點。