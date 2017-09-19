觀光局砸900萬推親山宣傳片 黃國書批沒登山配套

民進黨立委黃國書（左二）召開記者會，要求觀光局針對登山旅遊，與各部會進行溝通，共同制定完善配套。（記者楊淳卉攝）

2017-09-19 11:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕觀光局日前砸900萬元推出親山觀光宣傳片，吸引國內外遊客登山旅遊。不過民進黨立委黃國書今召開記者會，質疑觀光局對登山旅遊相關配套，包括交通工具選擇、如何申請入山證、遊程安排等，都沒有相關設計。黃國書要求，觀光局應儘速與各部會溝通，共同制定完善的登山觀光政策，別讓台灣山林之美只能在影片上被看見，甚至拿國內外旅客的安全開玩笑。

觀光局解釋，觀光局任務是宣傳，但所有管理機關還是回到管理機關，建議要與國家公園及林務局協調溝通，找出好的方法。

黃國書指出，目前登山商業旅遊團歸誰管，各部會也在踢皮球，且目前各條登山路線的申請網站和規範都不相同，連本國人申請都覺得困難，更不用說是外國遊客。

黃國書舉例，台灣人近幾年熱衷到日本爬富士山，日本政府設計相當多旅遊資訊側與宣傳品，然而台灣是「登山歸登山、旅遊歸旅遊」，空有高山旅遊資源，卻不知運用推廣及推出配套，實在太可惜。

野樵旅行社老闆楊志明表示，觀光局應規劃教育訓練，將現有國家導遊制度結合民間高山嚮導人才，建立人才庫，讓外國遊客有更完善保障。