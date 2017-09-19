參選國民黨北市黨部主委 鍾小平轟以前主委收錢、有問題

2017-09-19 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市黨部主委直選登記今將截止，台北市議員鍾小平上午在台北市議長吳碧珠、前衛生署長楊志良以及二十多位里長、黨代表陪同下完成候選人登記，他在登記前表示，他參選主委的使命之一，就是要拉下台北市長柯文哲，因為柯文哲已經不再是單純的白色力量。

此外，鍾小平也砲打黨內，強調自己才有幹勁，能讓黨更新、更炫，更有力量、更接地氣，可以除掉黑箱作業，「以前的主委是有問題的，甚至是收錢的，民調是作弊的」，他並宣誓，只要他當上主委，「誰作弊，誰坐牢﹗」

他還說，今天國民黨在台北市確實出了問題，才會丟掉政權，如果能當選主委，他能讓國民黨市議會席次過半，保住議長，拿回市長。

鍾小平：柯文哲不再是純正白色力量

鍾小平表示，柯文哲倒行逆施，而且已經跟商人在一起，不再是純正的白色力量，而是「骯髒力量」，與商人掛勾在一起，他要在台北市實踐三民主義、蔣經國路線、國民黨主席吳敦義擔任行政院長時的庶民政治，以及楊志良所指導的分配正義救台灣。

鍾小平強調，台北市不能再讓土地財團富可敵國，小市民卻貧無立錐之地，年輕人一百年都買不起房子，這樣的城市、政黨會出事的，因此他要扭轉、撥亂反正，讓國民黨回到黨的正途與初衷，也就是三民主義、分配正義，讓黨強大、台北市和平繁榮，而不是柯文哲的對抗與蕭條。